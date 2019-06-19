سمير عادل - قصة الكهرباء والسياسة التي ورائها

2019/06/19 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل يطل ملف الكهرباء برأسه على المشهد السياسي العراقي من جديد، مع فارق مع الفترات السابقة، هو ان الجميع من المشاركين في الحكومة وخارجها يحاولون تسديد ضربة استباقية فاشلة قبل زيادة تسخين حرارة الصيف شدة درجات حرارة الوضع السياسي في العراق الذي قد تصل الى درجة الاتقاد اثر تداعيات الصراع الامريكي-الايراني من جهة، ومن جهة اخرى خروج الاحتجاجات الى الشوارع بسبب تقاعس الحكومات المتلاحقة وبشكل مخخط في ......

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