نزار عقراوي - تغطية خاصة حول النشاطات و الفعاليات التي نفذتها لجان و تنظيمات منظمة البديل الشيوعي في العراق لإحياء الأول من أيار 2019 في مدن العراق و إقليم كوردستان

2019/06/19 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نزار_عقراوي يا عمال العالم اتحدوا !تغطية خاصة حول النشاطات و الفعاليات التي نفذتها لجان و تنظيمات منظمة البديل الشيوعي في العراق لإحياء الأول من أيار 2019 في مدن العراق و إقليم كوردستانمن إعداد : نزار عقراوي18 حزيران 2019ترك منظمة البديل الشيوعي بصمة قوية و بارزة في إحياء الاحتفال بالأول من أيار هذا العام 2019 في مختلف مدن العراق وفي أقليم كوردستان.إستعدادا لأستقبال إ......

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