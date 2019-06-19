محمود الصباغ - مولد الصورة في الوعي البشري :بورتريه غيفارا مثالاً

2019/06/19 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ «ليس راءٍ كمن سمعا»: غيفارا وتلك الصورة التي خرجت عن السيطرة ليست أية صورة، وليس صاحبها أي شخص.صورة ليّنة تنساب في كل شيء و على كل شيء، ربما ليس كما أراد من التقطها, ولكن من يملك خيارات عمله عندما يلقيه للعامة دون تردد؟ ونظراً لأن البصر أحد أكثر حواسنا أهمية فلا شك أن هيمنة الصورة وسيادتها ستكون أيضاً أحد أهم أدواتنا المعرفية لما تتمتع به من قوة قادرة على إيصال رسالتها مباشرة دون وسائط أو......

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