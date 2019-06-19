العراق والكويت يقتربان من حسم الملفات العالقة بينهما

2019/06/19 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أنهى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الأربعاء، زيارة تاريخية ناجحة إلى العاصمة بغداد، التقى خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العلاقات بين العراق والكويت قطعت اشواطاً كبيرة الى الامام بفضل حكمة ورغبة القيادتين في البلدين بتجاوز مخلفات الماضي، وفي حين أشار رئيس مجلس الوزراء الى أن العراق أصبح شريكا في الحلول بعد ان كان يشار له في الازمات، لفت أمير الكويت الى أن الزيارة تأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة، مشدداً على أن بلاده تؤمن بشكل راسخ بأهمية ان ينعم العراق بالامن والاستقرار.

ودعت الحكومتان العراقية والكويتية، خلال المباحثات، إلى إبداء الحكمة والعقل في التعامل مع التطورات الأخيرة في منطقة الخليج لتفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى صدام.

وتخلل الزيارة اجتماع للوزراء المختصين لدى الجانبين اذ تمت مناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بما يحقق تعزيز العلاقات الثنائية بينهما وفتح آفاق جديدة للتعاون.

ولدى مناقشة الأوضاع في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التطورات الأخيرة بالدعوة إلى الحكمة والعقل بالتعامل معها بما يحقق للمنطقة النأي بها عن التوتر والصدام.

ووضعت المباحثات التي عقدت بین الوزراء العراقیین والكویتیین، على هامش الزیارة، اللمسات الاخیرة لحسم العدید من الملفات العالقة بین بغداد والكویت، وركزت على ملفات التجارة الثنائیة والاقتصاد وتطویر المنافذ الحدودیة فضلا عن ملفات الطاقة، وثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الربط الكهربائي الخلیجیة.

وأفاد بيان رئاسي، تلقته “الصباح”، بأن الرئيس صالح، أشار، في جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت في قصر السلام ببغداد، مع سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الى ان العراق لديه الرغبة الجادة لبناء علاقات متطورة مع جيرانه خاصة مع الكويت بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

واضاف صالح ان العراق ينظر الى طبيعة الأزمة الحالية في المنطقة بمنظار واسع ويسعى الى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار والجيرة الحسنة بين الدول.

وبينما تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بأمير الكويت، الذي تم بحضور الوفدين الرسميين، بحث تطوير العلاقات العراقية الكويتية وفرص التعاون امام البلدين وتفعيل المنطقة التجارية الحرة المشتركة، الى جانب بحث الأوضاع الإقليمية، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة إدامة التواصل وحلِّ جميع الملفات العالقة.

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