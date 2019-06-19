الحلبوسي: البرلمان سيسهم في خلق بيئة استثمارية صالحة

2019/06/19 | 23:08

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بغداد / الصباح

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعوة إلى رئيس مجلس الشورى القطري لزيارة العراق، في حين، دعا إلى توسيع التبادل الاقتصادي وتشجيع الشركات والمستثمرين للاستثمار في العراق.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت،"الصباح"، نسخة منه: ان "رئيس مجلس النواب استقبل سفير دولة قطر في العراق خالد حمد السليطي بمناسبة تسنمه مهام عمله"، مبينا ان "الجانبين بحثا تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين".

واضاف ان "الحلبوسي هنأ السليطي بمناسبة تعيينه سفيرا لدى بغداد، وتمنى له النجاح والعمل على تطوير العلاقات بين البلدين".

ودعا الحلبوسي خلال البيان "إلى توسيع التبادل الاقتصادي، وتشجيع الشركات والمستثمرين للاستثمار في العراق بجميع المجالات، والمساهمة في إعادة الإعمار والبناء في المدن المحررة من عصابات داعش الإرهابية"، مؤكدًا "استعدادَ المجلس لدعم كلِّ التشريعات التي تسهل وتساعد على خلق بيئة صالحة للاستثمار".

ووجه الحلبوسي "دعوة لرئيس مجلس الشورى القطري لزيارة العراق".

الى ذلك زار الحلبوسي، اللجنة المركزية لتعويض المتضررين نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب بيان اخر صادر عن مكتبه".

ودعا الى الإسراع "في إنجاز معاملات المتضررين في المحافظات المحررة"، مشيرا إلى أن "التأخير بصرف مستحقاتهم يعدُّ عائقا أمام عودتهم إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار".

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