هجوم صاروخي آخر على حقول نفط البصرة

2019/06/19 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ذكرت خلية الإعلام الحربي، الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الذي طاول منطقة نفطية في محافظة البصرة، لم يكن بصاروخ واحد، بل سقط صاروخ آخر

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