2019/06/19 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يعقد رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وذلك للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكيان الصهيوني يتحدث عن تصعيد إيراني ضده للضغط على واشنطن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكيان الصهيوني يتحدث عن تصعيد إيراني ضده للضغط على واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).