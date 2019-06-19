2019/06/19 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف

وعد

محافظ النجف لؤي الياسري، الأربعاء، مواطني المحافظة بتحسين الكهرباء خلال شهر تموز

المقبل.

وقال

الياسري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بتاريخ الأول من

شهر تموز المقبل ستدخل محطة النداء التوحيلية إلى الخدمة والتي ستجهز وتضيف استقراراً

إلى الأحياء الشمالية بمحافظة النجف بالطاقة الكهربائية”.

وأضاف

أن “إدخال المحطة للخدمة سيخفف معاناة أهالي البراكية بعد تحويل محطات متنقلة

لأهالي المنطقة”.

وأوضح

الياسري، “أوعد ابناء النجف أنه بحال ربط المحطة الجديدة سيلاحظ المواطن النجفي

استقراراً في تجهيز الكهرباء في المحافظة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري: النجف ستشهد تحسن في الكهرباء خلال تموز المقبل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري: النجف ستشهد تحسن في الكهرباء خلال تموز المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).