أمانة بغداد تعلن غلق محال لبيع المشروبات الكحولية غير المرخصة

2019/06/19 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت

امانة بغداد، الاربعاء، عن غلق محال لبيع المشروبات الكحولية غير المرخصة.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “نفذت بالتعاون مع

هيئة السياحة والامن السياحي وقيادة عمليات بغداد حملة لغلق محال المشروبات الكحولية

غير المرخصة”.

وأضافت

أن “ملاكات دائرة بلدية مركز الرصافة نفذت حملة في شارع ابو نؤاس تضمنت غلق محال

المشروبات الكحولية غير المرخصة بشكل تام بالتعاون مع هيئة السياحية والامن السياحي”،

مشيرة الى أن “ملاكات الدائرة البلدية نفذت حملة اخرى بمنطقة الباب المعظم لغلق

محال بيع المشروبات الكحولية المخالفة وغير المرخصة”.

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