الداخلية تعلن اعتقال شخصين وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الموصل

2019/06/19 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلنت

وزارة الداخلية، الأربعاء، عن اعتقال شخصين وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الساحل

الأيمن لمدينة الموصل.

وقال

الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على إخبار المواطنين

قامت بضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للإستهلاك البشري والقبض على اثنين

من المتهمين وهما من اصحاب المحلات”.

وأضاف

معن، أنه “تم ضبط المواد في منطقة موصل الجديدة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.

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