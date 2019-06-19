2019/06/19 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس الحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في مكتبه بأربيل مع رئيس تجمع المنبر العراقي، اياد علاوي، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع التطورات السياسية.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ان علاوي "قد أوضح خلال اللقاء، أهداف تجمع المنبر العراقي، معلناً أن المنبر تجمع واسع للشخصيات الوطنية المعتدلة، ويعمل من أجل المساواة بين كافة المكونات القومية والدينية في العراق".وفي ذات اللقاء عبر علاوي عن تقديره للدور الإيجابي والفاعل لبارزاني، حيث أكد: ان دور بارزاني "على مستوى العراق وكردستان، ظاهر ومؤثر، واليوم ومن أجل حماية الديمقراطية في العراق، فإننا جميعاً بحاجة أكثر لدوره".وأضاف البيان، بأنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، وتم التأكيد على الحوار الجاد والبناء بين الجانبين لحل جميع المشاكل.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني وعلاوي يبحثان حل المشاكل بن بغداد والإقليم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني وعلاوي يبحثان حل المشاكل بن بغداد والإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).