أربيل أول محافظة تعمل على تغيير أنظمة سياراتها من البنزين للغاز

2019/06/19 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تقرر تشكيل لجنة في محافظة اربيل لتغيير نظام تشغيل السيارات من الاعتماد على البنزين الى الغاز، فيما اعلن رئيس اللجنة ان استخدام نظام الغاز للسيارات يحمي البيئة ويؤمن السلامة ويقلص الصرفيات.

وقال رئيس اللجنة دلاور اومر لوسائل اعلام كوردية محلية، ان اللجنة المشرفة على مراقبة تغيير نظام عمل السيارات من البنزين الى الغاز، اليوم الاربعاء، اجتمعت بحضور مديري تنمية الصناعة ومعمل الغاز والمحروقات والدفاع المدني والشؤون الداخلية وهيئة البيئة ومدير عمل اربيل .

واضاف ان اربيل كأول محافظة على مستوى العراق، شكلت لجنة خاصة بهذا الصدد، وان المحافظ ابدى كل استعداداته لانجاح العملية واتخاذ الخطوات لتنفيذها في اقرب وقت.

واشار الى ان تكاليف هذا النظام قليلة ومحمي ويحافظ على البيئة، لذلك اتخذت اللجنة عددا من القرارات الضرورية لتأسيس عدد من المحطات الخاصة بالغاز مع اتخاذ التحوطات وشروط السلامة، لافتا الى ان تلك المحطات ستمنح اجازات عمل خاصة من مديرية العمل، وان تغيير النظام يجب ان يكون بضمانات كاملة من قبل الورش التي تقوم بعملية تغيير نظام البنزين الى الغاز.

وبشأن تأمين الغاز اللازم للسيارات التي ستغير نظامها اكد ان مسؤولي محطات الغاز والمحروقات تعهدوا بتأمين كميات من الغاز اللازم لانه حتى الان غيرت 6 الاف سيارة من نظام البنزين الى الغاز.

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