2019/06/19 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس جدد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الأربعاء، التأكيد على ضرورة سحب تركيا قواتها من سوريا والتوقف عن دعم “المجموعات الإرهابية”، لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.وفي مقابلة مع قناة “الميادين” التلفزيونية، قال المعلم إن سوريا لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا، لكنه رفض موقف أنقرة من عمليات الجيش السوري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعلم: إذا أوقفت تركيا دعم الإرهابيين وانسحبت من سوريا فسيؤدي ذلك لتطبيع العلاقات معها وكالة خطوة برس.

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