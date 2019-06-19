2019/06/19 | 23:25

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استهداف محطة كهرباء جازان بصاروخ يمني !

الاربعاء

19

حزيران

2019 :

11:08 pm

18

الجيش اليمني يعلن استهداف محطة كهرباء بالشقيق في جازان جنوبي

السعودية بصاروخ كروزوفي بيان له يتوعد الجيش قائلا هناك مفاجآت كبيرة قادمة بإذن الله

أكثر حساسية للنظام السعودي اذا استمر في تصعيده وعدوانه

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