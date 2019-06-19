مقالان عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس

2019/06/19 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 العراق: هل سيفعلها الحكيم..ويصبح معارضاً؟ واثق الجابري راي اليوم بريطانيا بدء يُطرق على المسامع مفهوم المعارضة، وهي تجربة لم يمارسها النظام السياسي بعد 2003، وكأنها كلما سُمعت، توحي الى معارضة ما قبل هذا التاريخ، وليس مقارنة بما يحصبل في النظم الديموقراطية المتطورة، ولا هي إنتقال الى مرحلة أكثر تطور في مفهوم الممارسة؛ من...

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