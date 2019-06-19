حادث مروع يسفر عن مصرع 5 مدنيين كورد في غربي كوردستان

2019/06/19 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي خمسة مدنيين كورد مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر حادث سير وصف بـ «المروع» على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة وعامودا في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت مصادر محلية من المنطقة إن الحادث المفجع والمروع نتج عن اصطدام قوي بين سيارة من نوع (فان) وجيب ذهبي اللون، أدى إلى وفاة خمسة مدنيين كورد بينهم إمرأة، مشيرة إلى أن «سبب الحادث يعود إلى السرعة المفرطة».

وأشارت تلك المصادر إلى أن أربعة من هؤلاء المدنيين هم من أبناء عفرين الذين فروا من الحرب، فيما السائق هو مدني كوردي من الحسكة، كانوا في طريقهم للحسكة لتركيب قدم صناعية للمواطنة مدينة عبد لله التي بترت قدمها في حرب عفرين.

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