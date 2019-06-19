2019/06/19 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف محطة كهرباء في منطقة جازان جنوبي السعودية بصاروخ من نوع "كروز" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/19 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف محطة كهرباء في منطقة جازان جنوبي السعودية بصاروخ من نوع "كروز") نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف محطة كهرباء في منطقة جازان جنوبي السعودية بصاروخ من نوع "كروز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).