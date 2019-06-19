وزير الثقافة يتكفل بعلاج الفنان خالد أحمد مصطفى ويعد بإعادة إفتتاح قناة الحضارة

2019/06/19 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الأربعاء، استعداد الوزارة بتكفل علاج الفنان والتدريسي في كلية الفنون الجميلة الدكتور خالد احمد مصطفى، والذي يعاني من مرض عضال.

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