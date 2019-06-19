2019/06/19 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس رحبت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ووصفته بأنه “تطور محل ترحيب”.ونشرت جنكيز تغريدة على صفحتها في موقع “تويتر” جاء فيها: “دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في اغتيال حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيبة خاشقجي “تغرد” بعد التقرير الأممي بشأن مقتله وكالة خطوة برس.

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