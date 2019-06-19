رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير القطري

2019/06/19 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء المصادف 19 /6 /2019 بمكتبه السفير القطري في بغداد السيد خالد بن حمد السليطي والمستشار في السفارة السيد حسين الفضالة.وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى اطلعت وكالة نون عليه أن " الجانبين بحثا سبل التعاون القضائي بين البلدين".

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