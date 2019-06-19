امير الكويت يحتفل بعيد ميلاده مرتان الاولى مع خدمه الفليبينيات بقصر سلمى والثاني في بغداد ويأكل السمك المسكوف

2019/06/19 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل الشيخ صباح الاحد امير دولة الكويت في قصر سلمى في الكويت بعيد ميلاده مع خادماته الفليبينيات كما احتفل يوم الاربعاء في بغداد حيث تناول السمك المسكوف في مأدبة الغداء التي اقامها برهم صالح

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