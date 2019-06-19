2019/06/19 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أخرجت الشرطة الصينية أسرة مسلمة بالقوّة من السفارة البلجيكية في العاصمة الصينية بكين، بعدما سمحت لهم السلطات البلجيكية بدخول المبنى.



وقد أثار اختفاؤهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الصينية تخطف أسرة مسلمة من السفارة البلجيكية في بكين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الصينية تخطف أسرة مسلمة من السفارة البلجيكية في بكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).