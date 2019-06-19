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نائب عن البناء: وجود القوات التركية والأمريكية غير شرعي وهي لاتبالي بقرارات الحكومة العراقية


نائب عن البناء: وجود القوات التركية والأمريكية غير شرعي وهي لاتبالي بقرارات الحكومة العراقية
2019/06/19 | 23:45
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