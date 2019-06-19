مجلس ذي قار يصادق على خطة بناء 110 مدارس بكلفة 116 مليار دينار

2019/06/19 | 23:45

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بغداد اليوم - بغدادأعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الأربعاء، مصادقة المجلس على الخطة الخاصة بالتربية والتي تتضمن بناء 110 مدارس جديدة.وقال الخاقاني في بيان، إن "مجلس محافظة ذي قار عقد اجتماعه الدوري، اليوم، وكان على جدول مقرراته مناقشة تقرير اللجنة المشكلة بخصوص المدارس ومناقشة خطتها الجديدة المرسلة من المحافظة يوم (18 حزيران الجاري)؛ حيث تمت المصادقة عليها بوقت قياسي بعد وصولها للمجلس بيوم واحد فقط".

واضاف أن "مشاريع المدارس مقسمة إلى وزارية ومنفذة على حساب وزارة الصناعة، وإن المدارس البدل طينية والبالغ عددها 106 مدارس والمنفذة من قبل وزارة الصناعة، وغيرها من مشاريع (وزارة التربية رقم1)، والمشاريع الخاصة بالهياكل الحديدية وانعاش الاهوار قد تمت المباشرة بها فعليًا لكنها متلكئة وسيتم استئناف العمل بها بمتابعة لجان المجلس".وتابع رئيس مجلس محافظة ذي قار، إنه "بعد مصادقة المجلس على الخطة سيتم ارسالها يوم غدٍ إلى ديوان المحافظة ووزارة التخطيط للمصادقة عليها وإعلانها، وعلى السلطة التنفيذية اختيار الشركات الكفوءة والرصينة لتنفيذها"، مؤكدًا إن "عدد مشاريع المدارس القديمة والجديدة سيبلغ 498 مشروعًا في عموم محافظة ذي قار، فيما يبلغ حجم الاحتياج الكلي 750 مدرسة، بعجز يصل لـ250 مدرسة".وتابع الخاقاني، "أطلقنا سابقاً مشروع ‘ذي قار خالية من المدارس الطينية‘ وقد تم إدراج المشروع ضمن خطة عام 2019، وتم تشكيل لجنة في وقت سابق لمتابعة ملف المدارس المتوقفة والبدل طينية المنفذة من وزارة الصناعة وبقية الشركات، وبعد المباشرة في التنفيذ ستخلو المحافظة من المدارس الطينية، وهذا لا يعني أن ذي قار اليوم خالية، وفي حال سير الاجراءات بشكل صحيح سنكون قد أصدقنا بالوعد الذي أطلقناه قبل شهرين باعتبار أن جميع المدارس الطينية قد ضُمنت بخطة المحافظة لعام 2019".

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، الاربعاء 9 حزيران 2019، بأن قوة أمنية اعتقلت ثلاثة من مصلي جامع الرشيدية بقضاء الزبير، بعد اعتقال أمام الجامع، أمس الثلاثاء.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من قيادة عمليات

بغداد اليوم - متابعة

قال تقرير فرنسي ، الاربعاء 9 حزيران 209، أن الهجمات الصاروخية المجهولة المصدر التي تكررت خلال أسبوع مستهدفة مصالح أميركية في العراق تضع بغداد في موقف حرج، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

واوضحت وكالة الصحافة الفرنسية في ت

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وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" نهر خريسان

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