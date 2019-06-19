رزاق فرحان يوضح صحة اعتقاله بعد مباراة فريقه مع النجف

2019/06/19 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوضح مدرب فريق الديوانية رزاق فرحان صحة اعتقاله بعد مباراة فريقه مع النجف اليوم الاربعاء.

ونفى رزاق فرحان في تصريح صحفي، نبأ اعتقاله عقب احداث الشغب التي اعقبت مباراة فريقه مع النجف اليوم الأربعاء والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين.واشار الى" اعتقال ٩ مشجعين من مشجعي الديوانية".يشار الى ان القوات الامنية في محافظة النجف اعتقلت ، اليوم الاربعاء، مدرب فريق الديوانية رزاق فرحان وعددا من مشجعي النادي، عقب انتهاء مباراة فريقي النجف وضيفه الديوانية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري العراقي الممتاز.وحسم التعادل الإيجابي مباراة الجارين الديوانية والنجف بهدف لكلا الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الدولي اليوم.انتهى

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