طقس حار غداً في البلاد وأمواج عالية في سواحل البصرة

2019/06/19 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع متنبئ جوي، إرتفاعاً في درجات الحرارة ليوم غد الخميس في البلاد.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "طقس يوم غد الخميس سيشهد ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة بفارق درجة تقريباً" لافتا الى ان "الأجواء حارة في مدن الوسط والجنوب ومعتدلة في مدن الشمال".وأضاف "تستمر الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة ساكنة أحياناً في مدن الشمال ومعتدلة في باقي مدن البلاد ولكن يصحبها هبات نشطة في مدن البصرة وميسان وذي قار وواسط مثيرة لغبار محلي خصوصا ساعات الظهيرة وتميل للهدوء ليلاً".ولفت الى ان "البحر على سواحل البصرة يكون نشط الموج بارتفاع أقل من متر واحد".انتهى

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