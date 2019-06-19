هوك: النظام الإيراني نظام «مافيا وإرهاب».. الحرس الثوري يعاني من عقوباتنا

2019/06/19 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وصف المبعوث الأمريكي لشؤون #إيران #براين_هوك، «النظام» الإيراني بنظام #مافيا و #فساد.وجدد هوك خلال جلسة استماع في #الكونغرس، تأكيده على أن «بلاده تعمل على منع إيران […]

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