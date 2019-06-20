البصرة تنفي تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب التظاهرات

2019/06/20 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس نفى مدير ديوان محافظة البصرة اياد غانم الحسن، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب التظاهرات.وقال الحسن في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الخميس الموافق ٢٠ حزيران، دوام رسمي لجميع دوائر الدولة بما فيها ديوان المحافظة”.ودعا المواطنين في الوقت ذاته الى “عدم تصديق الشائعات التي

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