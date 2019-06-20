دهوك.. الأسايش توقف صحفي بث مقطعا مصورا عن حضارة آشور

2019/06/20 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاربعاء، عن القاء قوة من الأسايش القبض على الصحفي الآشوري هرمز موشي بعد

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