من ذبح نادي الطلبة

2019/06/20 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي

تعاني الرياضة العراقية من الإهمال والفساد والتراجع المستمر، وفي الرياضات جميعها، وتتداعى البنية التحتية الأساسية ومراكز التدريب، والتعليم، ولعل المكاسب التي تتحقق من

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