2019/06/20 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ستوديو العراقية - تقديم احمد الحسني - 19-6-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: x65CBg8C7E4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ستوديو العراقية - تقديم احمد الحسني - 19-6-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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