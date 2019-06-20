2019/06/20 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل: يجب ان يحظى الكورد بأكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي في العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل: يجب ان يحظى الكورد بأكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).