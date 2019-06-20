2019/06/20 | 00:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نفى مدير ديوان محافظة البصرة اياد غانم الحسن، الاربعاء، الانباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حكومة البصرة تنفي تعطيل الدوام الرسمي الخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - البصرة
نفى مدير ديوان محافظة البصرة اياد غانم الحسن، الاربعاء، الانباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حكومة البصرة تنفي تعطيل الدوام الرسمي الخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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