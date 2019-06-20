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حكومة البصرة تنفي تعطيل الدوام الرسمي الخميس


حكومة البصرة تنفي تعطيل الدوام الرسمي الخميس
2019/06/20 | 00:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - البصرة

نفى مدير ديوان محافظة البصرة اياد غانم الحسن، الاربعاء، الانباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاج...

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