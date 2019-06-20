الحشد الشعبي يصدر بياناً حول انفجار جرف النصر

2019/06/20 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن سبب الانفجار الذي حصل في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.وذكرت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "ماحدث في جرف النصر، هو إنفجار قذيفة دبابة قديمة من مخلفات الحرب ضد داعش"، مشيرا الى أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار مادية تُذكر".

وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل اعلام محلية، اليوم الأربعاء، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا، على نقطة تفتيش في منطقة جرف النصر.انتهى/س

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