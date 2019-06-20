2019/06/20 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏رسمياً جامباولو مدرباً لميلان لمدة سنتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/20 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏رسمياً جامباولو مدرباً لميلان لمدة سنتين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏رسمياً جامباولو مدرباً لميلان لمدة سنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).