2019/06/20 | 00:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رسمياً جامباولو مدرباً لميلان لمدة سنتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/20 | 00:30.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً جامباولو مدرباً لميلان لمدة سنتين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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