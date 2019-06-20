2019/06/20 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد – جميل الجميل – باحث في الآشوريات والآثار وأكاديمي في جامعة بريطانية في اللغات القديمة والساميّة ، يكتب الشعر ويساعد الناس ويدافع عن العراق والعراقيين من كافة المكوّنات، بالرّغم من تهجيره في طفولته إلى عدّة بلدان بسبب الضغوطات السياسية على عائلته، لا زال يحمل الهويّة العراقية الآشورية والإنسانية معه، حتّى أنّه كتب في جواز …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاديمي وباحث آشوري يترك بريطانيا ويأتي ليخدم السلام في نينوى) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكاديمي وباحث آشوري يترك بريطانيا ويأتي ليخدم السلام في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).