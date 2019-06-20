في اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي “نادية مراد” تدعو المجتمع الدولي الى محاسبة مرتكبي الجرائم

2019/06/20 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- شنكال دعت سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة “نادية مراد” المجتمع الدولي الى محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والعمل على انهاء العنف الجنسي الذي يستخدم كسلاح في الحرب والصراعات.ونشرت الناشطة الايزيدية منشوراً على الصفحة الرسمية لمبادرتها تابعها “ايزيدي 24” حيث قالت “مراد”، “اليوم هو اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في الصراع، اليوم …

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