النفط تدين حادث الاعتداء الجبان على أحد المواقع النفطية

2019/06/20 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجبت وزارة النفط حادث الاعتداء الجبان على أحد المخيمات التابعة لشركة الحفر العراقية في "البرجسية" بمحافظة البصرة فجر الاربعاء بصاروخ "كاتيوشا" ، ما أدى الى جرح ثلاثة من العاملين في الشركة.

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