خطوط على الجفون

2019/06/20 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهاء الدين النفطجي

للخطوط على الجفون قصه بانت و لها في القلب غصه

لاح لها في كل فنجان أطالعفيه لعلي أرى لحزنها وصفه

ابحث في خطوط رسمتها شفاهي فتلاقيها ونكمل القصه

اتابع مابان منها فلا تجيبوتشرد مني الصبية بأخر فرصه أسبلت رموشها وقالت تعالنمرح كما الريح فلنا فيها قرصه

مكانها في القلب كله لالنيلين ولغيره فيك قصه و قصه

ويعود يكتب لها ويصالحهاويعود يتحجج الخصام ونغصه

تراضيه حينا ويزعل حينا حتىخط الكبر منها للجفون خطه

ياراحلا انهكتها وجعلت فيكل عزاء سهم اشترته و حصه

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