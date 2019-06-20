بالصور.. أهداف حيوية بالعمق السعودي في مرمى

2019/06/20 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نشر الاعلام الحربي التابع لأنصار الله الحوثي في اليمن، اليوم الاربعاء، صوراً جوية لأهداف حيوية في العمق السعودي.

وأكد الاعلام الحربي أن "جميع هذه

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