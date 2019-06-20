ميركل تعلن معارضتها لتأسيس دولة كردية وانفصال الإقليم عن العراق

2019/06/20 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، عن معارضتها قيام دولة كوردية مستقلة من بينها المساع الرامية لانفصال اقليم كردستان عن العراق.

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