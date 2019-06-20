بالفيديو… رئيس مجلس الانبار يهدد (الزعماء) بطريقته الخاصة

2019/06/20 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هدد محافظ الانبار الزعماء بطريقته الخاصة غير المسبوقة.IMG_1522

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