بالفيديو… مبادرة لأمير الكويت تجاه علم العراق يثير الإعجاب!!

2019/06/20 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بادر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مبادرة ايجابية تجاه العلم العراقي خلال زيارته العاصمة بغداد الاربعاء.واظهر مقطع فيديو إنحناء أمير الكويت امام العلم العراقي خلال الاستقبال الرسمي له خلال الزيارة.video width=”640″ height=”360″ mp4=”http://glgamesh.com/wp-content/uploads/2019/06/امير-الكويت.mp4″][/video]

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