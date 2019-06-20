2019/06/20 | 01:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صمودي الدولة و الديمقراطية (الجزء الأول)إن الحديث عن الدولة تزامن دائما مع الحركات السياسية الكبرى التي تستهدف التغيير الجذري للمجتمع، أي الثورة.
و الحديث عن الدولة في أشباه المستعمرات، أي دول الكمبرادور، له أهمية عملية من حيث «حقيقة وجود الدولة» ذلك أنه تقليديا تعرف التعرف بعناصرها المكونة لها و هي الشعب و الإقليم و السلطة السياسية (السلطة السياسية يجب أن تكون سيدة على كامل اقليمها).
فإذا غاب عنصر ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صمودي - الدولة و الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و الحديث عن الدولة في أشباه المستعمرات، أي دول الكمبرادور، له أهمية عملية من حيث «حقيقة وجود الدولة» ذلك أنه تقليديا تعرف التعرف بعناصرها المكونة لها و هي الشعب و الإقليم و السلطة السياسية (السلطة السياسية يجب أن تكون سيدة على كامل اقليمها).
فإذا غاب عنصر ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صمودي - الدولة و الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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