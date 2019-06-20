2019/06/20 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صمودي الدولة و الديمقراطية (الجزء الأول)إن الحديث عن الدولة تزامن دائما مع الحركات السياسية الكبرى التي تستهدف التغيير الجذري للمجتمع، أي الثورة.و الحديث عن الدولة في أشباه المستعمرات، أي دول الكمبرادور، له أهمية عملية من حيث «حقيقة وجود الدولة» ذلك أنه تقليديا تعرف التعرف بعناصرها المكونة لها و هي الشعب و الإقليم و السلطة السياسية (السلطة السياسية يجب أن تكون سيدة على كامل اقليمها).فإذا غاب عنصر ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صمودي - الدولة و الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صمودي - الدولة و الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).