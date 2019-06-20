2019/06/20 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلمان_رشيد_محمد_الهلالي علي الوردي ومشروع جامعة الكوفة(حين يتم استهدافي لانني يهودية فمن السخف ان احدثهم عن كوني المانية او ماركسية) حنه ارندتقليلون من العراقيين يعرفون ان الدكتور علي الوردي كان احد المساهمين البارزين في المشروع الذي تقدم به مجموعة من الاكاديميين والمثقفين والوجهاء المعروفين بانشاء جامعة الكوفة الاهلية تخليدا لاسم هذه مدينة التاريخية العريقة بدورها العلمي والديني والحضاري في تاريخ العراق , والتي......

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