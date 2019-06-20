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#أحمد صبحى منصور - أثر منكرى السُّنّة فى مسيرة ( علم الحديث ) فى العصر العباسى


#أحمد صبحى منصور - أثر منكرى السُّنّة فى مسيرة ( علم الحديث ) فى العصر العباسى
2019/06/20 | 01:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور أثر منكرى السُّنّة فى مسيرة ( علم الحديث ) فى العصر العباسى مقدمة : 1 ـ جاءنى هذا السؤال : ( سؤالي للشيخ الدكتور منصور لكونه باحث ومفكر اسلامي .هل يوجد في تاريخنا محاولة لاشخاص عاصروا كتاب الحديث لوقفهم او الرد عليهم .

فليس من المعقول انه لما انتهى البخاري من صحيحه لم يجد احد ينتقد كتابة .

فهو باعتباره جاء بدين بطقوس تختلف عن التي يمارسها الناس .

فاذا كانت الناس تصلي وهو جاء برويات تغير م......

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