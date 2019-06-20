2019/06/20 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أثر منكرى السُّنّة فى مسيرة ( علم الحديث ) فى العصر العباسى مقدمة : 1 ـ جاءنى هذا السؤال : ( سؤالي للشيخ الدكتور منصور لكونه باحث ومفكر اسلامي .هل يوجد في تاريخنا محاولة لاشخاص عاصروا كتاب الحديث لوقفهم او الرد عليهم .فليس من المعقول انه لما انتهى البخاري من صحيحه لم يجد احد ينتقد كتابة .فهو باعتباره جاء بدين بطقوس تختلف عن التي يمارسها الناس .فاذا كانت الناس تصلي وهو جاء برويات تغير م......

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