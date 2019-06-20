2019/06/20 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت منظمة (100 مليون صحة) المصرية، أن شخصا يتوفى من بين كل اثنين مدخنين؛ بسبب التبغ، مؤكدة أن التدخين له آثار سلبية خطرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة مصرية: التدخين يقتل شخص من بين كل أثنين مدخنين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة مصرية: التدخين يقتل شخص من بين كل أثنين مدخنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).