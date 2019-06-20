وزير خارجية سوريا يهدد باعتبار تركيا قوة احتلال مثل الكيان الصهيوني

2019/06/20 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده "لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا، لكن محاربتنا للتنظيمات الإرهابية أمر مختلف"، وأضاف "لم نعتدِ

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