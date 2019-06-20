بالصور.. مجهولون يقطعون شوارع البصرة بالإطارات تمهيداً للاحتجاجات

2019/06/20 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أفاد مصدر محلي في البصرة، بأن مجهولين قطعوا شوارع مركز المحافظة بالإطارات تمهيداً للاحتجاجات اليوم الخميس.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، إن "مجهولين وضعوا اطارات

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