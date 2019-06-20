حلم الرئاسة الثانية.. آمال ترامب بين ورقتي الاقتصاد والأكاذيب

2019/06/20 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

"أمريكا أصبحت عظيمة مرة أخرى..



بل هي أفضل من السابق"، بتلك الكلمات أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملته الانتخابية من مدينة أورلاندو، بولاية

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